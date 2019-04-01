Переправа через Керченский пролив не дает покоя бесноватым украинцам. Спекуляции вокруг Крымского моста не прекращаются. На этот раз в Сети появилось странное объяснение строительства трассы.

Переправа через Керченский пролив не дает покоя бесноватым украинцам. Спекуляции вокруг Крымского моста не прекращаются. На этот раз в Сети появилось странное объяснение строительства трассы.С очередным "разоблачением" выступила блогерRoksolanaToday&Крым. На своей странице в Twitter она выложила свежиефотографии Крымского моста, который, по мнению украинских"экспертов", уже давно должен был рухнуть.Мощное, высокотехнологичное сооружение блогера презрительноназвала "забором", мешающим судоходству по Керченскому проливу. Помнению блогера, мост призван "работать духовной скрепой" для россиян."Все стабильно тут пока", – резюмирует автор.Ранее с откровениями о переправе выступил бывший главкомсухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес. Военныйполагает, что Россия построила Крымский мост по чисто экономическим причинам.По его словам, с помощью переправы Москва может легкозаблокировать Азовское море и прервать его сообщение с Черным. Таким образом из-за украинская экономика понесет колоссальные убытки: один из портов Незалежной,Мариуполь, расположен как раз на Азове, отметил Ходжес.Генерал уверен: это не случайность и не ошибка, асознательная попытка навредить Украине. Стоит отметить, что в США уженаходились горячие головы, которые призывали бомбить Крымский мост.Автомобильная часть переправы была открыта в мае прошлогогоду. к концу 2019 года по пройдут первые поезда. Недавно строители уложили последние рельсы.