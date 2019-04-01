Сегодня мы рассказываем о 15-летнем Саше Колбасове. У мальчика тяжелый грудной сколиоз, искривленные ребра сдавливают сердце и легкие. Деформация позвоночника стремительно прогрессирует. Единственный способ выпрямить спину – провести операцию с установкой фиксирующей металлоконструкции.

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