Алена Водонаева в ужасном настроении. У светской львицы пропали два кольца с огромными бриллиантами. И это не первоапрельская шутка.

Алена Водонаева в ужасном настроении. У светской львицыпропали два кольца с огромными бриллиантами. И это не первоапрельская шутка.Печальной новостью поделилась со своимиподписчиками в Instagram.Телеведущая сразу предупредила: несмотря на то, что на календаре 1-е апреля, ейне до шуток. Она призналась: в последний раз ей было так грустно в "деньсмеха", когда она рассталась с бывшим парнем.По словам Алены, она человек педантичный и всегдавсе держит на своих местах. Особенно это касается дорогих украшений идрагоценностей."Сегодня хотела надеть кольцо с большим белым камнем ипоняла, что у меня нет аж двух моих колец с большими белыми камнями", —написала на своей странице в Instagram.Пока что телеведущая не допускает мысли, что кто-то могукрасть ее украшения – тем более, что мало кого пускает в свойдом. Она надеется, что все же найдет украшения в неположенном месте ипризнается в том, что она – "лохушка". Тем не менее, экс-участница "Дома-2"предупредила, что намерена обратиться к "злой ведьме". Та, по словамВодонаевой, с гарантией выяснит, кто мог забрать ее кольца.