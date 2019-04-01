Алена Водонаева в ужасном настроении. У светской львицы
пропали два кольца с огромными бриллиантами. И это не первоапрельская шутка.
Алена Водонаева в ужасном настроении. У светской львицы
пропали два кольца с огромными бриллиантами. И это не первоапрельская шутка.
Печальной новостью поделилась со своими
подписчиками в Instagram.
Телеведущая сразу предупредила: несмотря на то, что на календаре 1-е апреля, ей
не до шуток. Она призналась: в последний раз ей было так грустно в "день
смеха", когда она рассталась с бывшим парнем.
По словам Алены, она человек педантичный и всегда
все держит на своих местах. Особенно это касается дорогих украшений и
драгоценностей.
"Сегодня хотела надеть кольцо с большим белым камнем и
поняла, что у меня нет аж двух моих колец с большими белыми камнями", —
написала на своей странице в Instagram.
Пока что телеведущая не допускает мысли, что кто-то мог
украсть ее украшения – тем более, что мало кого пускает в свой
дом. Она надеется, что все же найдет украшения в неположенном месте и
признается в том, что она – "лохушка". Тем не менее, экс-участница "Дома-2"
предупредила, что намерена обратиться к "злой ведьме". Та, по словам
Водонаевой, с гарантией выяснит, кто мог забрать ее кольца.