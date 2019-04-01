Злоумышленник, получив от банка денежные средства на свой расчетный счет, не выполнил обязательства по договору...

Сотрудники ОУР ОМВД России по Таганскому району задержали 55-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве в сфере кредитования.В полицию поступило заявление от представителя одного из банков, расположенного на Большой Андроньевской улице. Он рассказал, что неизвестный заключил кредитный договор в отделении банка и, получив денежные средства на свой расчетный счет, обязательства по договору не выполнил. Материальный ущерб составил более 1 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в Московской области. Установлено, что при заключении кредитного договора злоумышленник предоставил в банк копию справки 2-НДФЛ, которая оказалась фиктивной, и свои обязательства по кредиту выполнять не собирался.По данному факту отделением дознания ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60