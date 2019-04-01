Иван Охлобыстин назвал обидными слова кандидата в президенты
Украины Владимира Зеленского. Актер, тем не менее, решил простить юмориста -
так как тот сам в опасности.
Иван Охлобыстин назвал обидными слова кандидата в президенты
Украины Владимира Зеленского. Актер, тем не менее, решил простить юмориста -
так как тот сам в опасности.
Шутливые ролики, снятые и его коллегой
Михаилом Пореченковым, вызвали раздражение участника президентской гонки на
Украине. Владимир Зеленский назвал российских актеров идиотами.
Иван Охлобыстин Зеленского идиотом не считает. И прощает ему
оскорбительное заявление.
"Зря он нас идиотами назвал. Обидно. Мы считали его
умным человеком. Вишь, как власть чарует! Мы не считаем его идиотом. Мы думаем,
что он в опасности. Мы прощаем его", отреагировал Охлобыстин на заявление кандидата-комика.
Ранее Пореченков прокомментировал заявление украинского
комика. Российский актер заподозрил, что Зеленский подхватил вирус. "Как только люди начинают заниматься
политикой, у них пропадает юмор!", – отметил Пореченков.
Актеры и Михаил Пореченков записали шуточный
видеоролик "в поддержку" Владимира Зеленского. Артисты сидят за столом
со стаканами в руках. В беседе они замечают, что если Зеленский выиграет, то
будет им должен. Затем следует тост со словами "слава Украине",
"Крым наш" и "все наше". Зеленский, комментируя это видео,
назвал российских актеров идиотами и предположил, что они заработали на этом
много денег, напоминает .
и Михаил Пореченков входят в черный список
российских деятелей культуры, которым запрещен въезд на Украину. Киев объявил
их персонами нон грата еще в 2014 году. Иван Охлобыстин стал одной из первых
"нежелательных персон", кроме того, под запрет попали более 70
фильмов с его участием.