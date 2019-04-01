Иван Охлобыстин назвал обидными слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Актер, тем не менее, решил простить юмориста - так как тот сам в опасности.

Иван Охлобыстин назвал обидными слова кандидата в президентыУкраины Владимира Зеленского. Актер, тем не менее, решил простить юмориста -так как тот сам в опасности.Шутливые ролики, снятые и его коллегойМихаилом Пореченковым, вызвали раздражение участника президентской гонки наУкраине. Владимир Зеленский назвал российских актеров идиотами.Иван Охлобыстин Зеленского идиотом не считает. И прощает емуоскорбительное заявление."Зря он нас идиотами назвал. Обидно. Мы считали егоумным человеком. Вишь, как власть чарует! Мы не считаем его идиотом. Мы думаем,что он в опасности. Мы прощаем его", отреагировал Охлобыстин на заявление кандидата-комика.Ранее Пореченков прокомментировал заявление украинскогокомика. Российский актер заподозрил, что Зеленский подхватил вирус. "Как только люди начинают заниматьсяполитикой, у них пропадает юмор!", – отметил Пореченков.Актеры и Михаил Пореченков записали шуточныйвидеоролик "в поддержку" Владимира Зеленского. Артисты сидят за столомсо стаканами в руках. В беседе они замечают, что если Зеленский выиграет, тобудет им должен. Затем следует тост со словами "слава Украине","Крым наш" и "все наше". Зеленский, комментируя это видео,назвал российских актеров идиотами и предположил, что они заработали на этоммного денег, напоминает .и Михаил Пореченков входят в черный списокроссийских деятелей культуры, которым запрещен въезд на Украину. Киев объявилих персонами нон грата еще в 2014 году. Иван Охлобыстин стал одной из первых"нежелательных персон", кроме того, под запрет попали более 70фильмов с его участием.