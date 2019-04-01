Балерина похвасталась, что уже полгода влюблена. Анастасия Волочкова и ее возлюбленный отметили 180 дней с начала отношений.

Балерина похвасталась, что уже полгода влюблена. АнастасияВолочкова и ее возлюбленный отметили 180 дней с начала отношений.Своеобразный юбилей бывшая прима Большого театра и ееизбранник отпраздновали накануне. В честь этого события на веранде роскошного особняка танцовщицы влюбленные накрыли скромный стол: буквально пару тарелок с угощениями и бутылка шампанского."Праздники мы можем устраивать сами себе и любимым даже безповода!❤️ Главное, чтобы было кому.🙏🏻А вот личная и очень трогательная дата 180 счастливых дней и ночей вместедостойна того, чтобы ее отметить душевно и в романтике (здесь орфография ипунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала знаменитость в личном Instagram.Также звезда сообщила подписчикам, что любимый человекокружил ее любовью и лаской. Она буквально наслаждается объятиями избранника. ПослеАнастасия Волочкова пожелала фолловерам счастливой жизни, любить и бытьлюбимыми, чтобы у них не было времени на злость, зависть и агрессию.Напомним, Анастасия Волочкова скрывает личность своегонового ухажера. Звезда постоянно рассказывает в соцсетях как счастлива стаинственным избранником, однако лица его никогда не показывает.К слову, многие сомневаются в существовании возлюбленного АнастасииВолочковой. Например, Ксения Собчак, которая недавно была в гостях у балерины, таки не нашла в ее доме "следы мужского присутствия". Танцовщице пришлось показатьтеледиве снимки с возлюбленным.