Балерина похвасталась, что уже полгода влюблена. Анастасия
Волочкова и ее возлюбленный отметили 180 дней с начала отношений.
Балерина похвасталась, что уже полгода влюблена. Анастасия
Волочкова и ее возлюбленный отметили 180 дней с начала отношений.
Своеобразный юбилей бывшая прима Большого театра и ее
избранник отпраздновали накануне. В честь этого события на веранде роскошного особняка танцовщицы влюбленные накрыли скромный стол: буквально пару тарелок с угощениями и бутылка шампанского.
"Праздники мы можем устраивать сами себе и любимым даже без
повода!❤️ Главное, чтобы было кому.🙏🏻
А вот личная и очень трогательная дата 180 счастливых дней и ночей вместе
достойна того, чтобы ее отметить душевно и в романтике (здесь орфография и
пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала знаменитость в личном Instagram.
Также звезда сообщила подписчикам, что любимый человек
окружил ее любовью и лаской. Она буквально наслаждается объятиями избранника. После
Анастасия Волочкова пожелала фолловерам счастливой жизни, любить и быть
любимыми, чтобы у них не было времени на злость, зависть и агрессию.
Напомним, Анастасия Волочкова скрывает личность своего
нового ухажера. Звезда постоянно рассказывает в соцсетях как счастлива с
таинственным избранником, однако лица его никогда не показывает.
К слову, многие сомневаются в существовании возлюбленного Анастасии
Волочковой. Например, Ксения Собчак, которая недавно была в гостях у балерины, так
и не нашла в ее доме "следы мужского присутствия". Танцовщице пришлось показать
теледиве снимки с возлюбленным.