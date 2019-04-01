Злоумышленники взяли у пенсионерки деньги, но вскоре отдали обратно, сказав, что они им не понадобились. Только дома пожилая женщина увидела, что купюры ненастоящие, и обратилась в полицию...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Останкинский задержали подозреваемого в мошенничестве», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В территориальный отдел полиции обратилась 73-летняя жительница столицы. Установлено, что к потерпевшей на улице подошли трое неизвестных. Они попросили у пенсионерки денежные средства, пообещав вернуть ей долг, как только на их счет родственники переведут нужную сумму. Пенсионерка с различных счетов сняла более 1,2 млн рублей и передала их злоумышленникам. Мужчины забрали деньги, но вскоре передали обратно, сообщив, что они им не понадобились. Только дома пожилая женщина увидела, что купюры ненастоящие, и обратилась в полицию.В ходе оперативно-розыскных мероприятий один из подозреваемых был задержан. Им оказался 27-летний приезжий.По данному факту следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности злоумышленников и задержание соучастников.Сотрудники УВД по СВАО обращаются к гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанного, а также к гражданам, которые владеют информацией о местонахождении соучастников данного противоправного деяния, с убедительной просьбой звонить по телефонам: 8-495-616-63-06, 8-985-724-02-02 (д/ч ОМВД России по району Останкинский), 8-495-616-06-01 (д/ч УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве).Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29