При личном досмотре в рюкзаке были обнаружены и изъяты свертки с веществом в виде кристаллов неизвестного происхождения...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Нагатинский затон задержали 28-летнего жителя столицы, подозреваемого в хранении наркотического средства – метилэфедрона.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Коломенской улице задержали 28-летнего жителя столицы, у которого при личном досмотре в рюкзаке были обнаружены и изъяты свертки с веществом в виде кристаллов неизвестного происхождения. Согласно результатам исследования изъятое является наркотическим средством – метилэфедроном, общей массой около 7 килограммов.По данному факту следствием ОМВД России по району Нагатинский затон возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22