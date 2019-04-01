В ходе сверки банковских документов было обнаружено, что неизвестный пытается похитить с расчетного счета организации более 6,5 млн рублей...

«Оперативники ОЭБиПК УВД по ЮАО совместно с сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Царицыно задержали подозреваемую в покушении на мошенничество», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ОМВД России по району Царицыно обратился генеральный директор одной из столичных фирм, занимающейся оптовой продажей. Он рассказал, что в фирме проходила сверка банковских документов, в результате которой было обнаружено, что в организации идет смена генерального директора и что неизвестный пытается похитить с расчетного счета организации более 6,5 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую на Кавказском бульваре. Ею оказалась 21-летняя приезжая. Установлено, что злоумышленница обратилась в банк и предоставила пакет поддельных документов о том, что она является новым генеральным директором компании.По данному факту Следственной частью СУ УВД по ЮАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемой.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22