В ходе сверки банковских документов было обнаружено, что неизвестный пытается похитить с расчетного счета организации более 6,5 млн рублей...
«Оперативники ОЭБиПК УВД по ЮАО совместно с сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Царицыно задержали подозреваемую в покушении на мошенничество», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
В ОМВД России по району Царицыно обратился генеральный директор одной из столичных фирм, занимающейся оптовой продажей. Он рассказал, что в фирме проходила сверка банковских документов, в результате которой было обнаружено, что в организации идет смена генерального директора и что неизвестный пытается похитить с расчетного счета организации более 6,5 млн рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую на Кавказском бульваре. Ею оказалась 21-летняя приезжая. Установлено, что злоумышленница обратилась в банк и предоставила пакет поддельных документов о том, что она является новым генеральным директором компании.
По данному факту Следственной частью СУ УВД по ЮАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемой.
Пресс-служба УВД по ЮАО
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