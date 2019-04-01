Кремль не собирается поздравлять Владимира Зеленского и
Петра Порошенко с выходом во второй тур президентских выборов. Позицию
президента озвучил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Кремль не собирается поздравлять Владимира Зеленского и
Петра Порошенко с выходом во второй тур президентских выборов. Позицию
президента озвучил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Выборная кампания в Незалежной еще не завершилась и поздравлять
вышедших во второй тур политиков было бы неправильно. "Пока выборы не
закончились, поздравлять с выходом во второй тур было бы, наверное, неверно.
Естественно, об этом речи не идет. Победитель выборов пока не определен на
Украине", – сказал представитель Кремля.
Между тем в Центризбиркоме Украины после обработки 70% бюллетеней
объявлено о том, что в стране уже точно состоится второй тур, голосование намечено
на 21 апреля. В первом туре ни одному из 38 кандидатов не удалось набрать необходимых
для победы 50% голосов избирателей.
31 марта на Украине выбирали президента. Голосование сопровождали
многочисленные нарушения, полиция возбудила десятки уголовных дел. Штаб Юлии
Тимошенко, которой не удалось выйти во второй тур, обвинил СБУ в фальсификациях
и провокациях, а сама политик не исключила, что будет оспаривать результаты голосования.
На выборах не было российских наблюдателей, Киев не пустил
их даже в составе международных делегаций. Несколько миллионов украинцев,
проживающих в России, не смогли проголосовать. Эти факты ставят под вопрос
легитимность всего избирательного процесса, а также возможность признания
итогов голосования.
По данным на 13:00 мск артист Владимир набирает 30,45%
голосов избирателей, действующий президент Петр Порошенко – 16,19%. У
оставшейся за бортом президентской гонки экс-премьера Юлии Тимошенко 13,15% голосов.