Кремль не собирается поздравлять Владимира Зеленского и Петра Порошенко с выходом во второй тур президентских выборов. Позицию президента озвучил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Кремль не собирается поздравлять Владимира Зеленского иПетра Порошенко с выходом во второй тур президентских выборов. Позициюпрезидента озвучил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Выборная кампания в Незалежной еще не завершилась и поздравлятьвышедших во второй тур политиков было бы неправильно. "Пока выборы незакончились, поздравлять с выходом во второй тур было бы, наверное, неверно.Естественно, об этом речи не идет. Победитель выборов пока не определен наУкраине", – сказал представитель Кремля.Между тем в Центризбиркоме Украины после обработки 70% бюллетенейобъявлено о том, что в стране уже точно состоится второй тур, голосование намеченона 21 апреля. В первом туре ни одному из 38 кандидатов не удалось набрать необходимыхдля победы 50% голосов избирателей.31 марта на Украине выбирали президента. Голосование сопровождалимногочисленные нарушения, полиция возбудила десятки уголовных дел. Штаб ЮлииТимошенко, которой не удалось выйти во второй тур, обвинил СБУ в фальсификацияхи провокациях, а сама политик не исключила, что будет оспаривать результаты голосования.На выборах не было российских наблюдателей, Киев не пустилих даже в составе международных делегаций. Несколько миллионов украинцев,проживающих в России, не смогли проголосовать. Эти факты ставят под вопрослегитимность всего избирательного процесса, а также возможность признанияитогов голосования.По данным на 13:00 мск артист Владимир набирает 30,45%голосов избирателей, действующий президент Петр Порошенко – 16,19%. Уоставшейся за бортом президентской гонки экс-премьера Юлии Тимошенко 13,15% голосов.