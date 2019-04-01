Российская спортсменка завоевала золотую медаль на чемпионате мира в Сайтаме. После блестящей победы Алина Загитова приняла участие в фотосессии для японского журнала.

Российская спортсменка завоевала золотую медаль на чемпионате мира в Сайтаме. После блестящей победы Алина Загитова приняла участие в фотосессии для японского журнала.Фигуристка сообщила новость на странице в Instagram несколько часов назад. Девушка рассказала, что примерила наряды от таких известных брендов, как Dior, Dolce&Gabbana, Givenchy и McQueen. Алина Загитова пообещала, что результаты фотосессии поклонники смогут увидеть в конце апреля.Чемпионка разместила в микроблоге два снимка. На одном из них фигуристка запечатлена в приталенном черном пиджаке, а на втором – в полупрозрачном топе, голубых джинсах с высокой талией и темно-синем берете.Новый образ пришелся по вкусу подписчикам. Они оставили восхищенные комментарии. "Готовая модель. Красотка!", "Клевая! Гордость нашего фигурного катания!", "Какая красивая и талантливая девушка!", "Самая красивая фигуристка планеты", "На первом фото – роковая красавица, на втором – милая куколка", – написали юзеры.Напомним, что заняла первое место на турнире в Японии. В общей сумме спортсменка набрала 237,5 балла. Серебро получила Элизабет Турсунбаева из Казахстана. Судьи оценили ее выступление в 223,76 балла. Третье место досталось россиянке Евгении Медведевой, которая в сумме получила 223,8 балла.