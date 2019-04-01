Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской области, лидер украинской партии Движение новых сил Михаил Саакашвили заявил, что не вернется, как обещал ранее, на Украину 1 апреля после выборов главы государства.

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской области, лидер украинской партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили заявил, что не вернется, как обещал ранее, на Украину 1 апреля после выборов главы государства.Он напомнил, что собирался прилететь на Украину в том случае, если действующий глава государства Петр Порошенко не пройдет во второй тур. "Пока я этого не вижу", — подчеркнул Саакашвили.Как сообщалось, ранее Михаил Саакашвили заявил, что собирается вернуться на Украину сразу после проведения выборов, и у него даже есть на руках билет на самолет на 1 апреля, напоминает ТАСС. Кроме того, он выразил уверенность, что украинские пограничники пропустят его, однако после объявления о планируемом визите Генеральная прокуратура Украины возобновила расследование в отношении Саакашвили по подозрению в попытке захвата власти в стране.Согласно подводимым в настоящее время итогам прошедших президентских выборов на Украине, среди кандидатов на высший государственный пост лидируют шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко. Скорее всего, именно они будут вести борьбу за кресло президента Украины во втором туре выборов, который запланирован на 21 апреля.