Одним из основных направлений совместной деятельности всех заинтересованных органов в ушедшем году была организация на территории областного центра различных акций, операций и рейдов.

В Управлении социальной защиты населения по городу Владимиру состоялось расширенное заседание, в рамках которого были рассмотрены итоги работы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 2018 году.В заседании комиссии приняли участие начальник подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Владимиру подполковник полиции Элеонора Апшиниекс, руководители владимирских образовательных учреждений, социальные педагоги и представители других органов системы профилактики.Представитель городского Управления МВД России отметила, что одним из основных направлений совместной деятельности всех заинтересованных органов в ушедшем году была организация на территории областного центра различных акций, операций и рейдов, направленных на популяризацию здорового образа жизни среди полодежи, пресечение правонарушений среди несовершеннолетних. Такой формат профилактической работы дает положительные результаты. Элеонора Апшиниекс выступила с предложением продолжить подобные мероприятия и в текущем году.В завершение своего выступления Элеонора Апшиниекс поблагодарила всех присутствующих за взаимодействие в области профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и вручила благодарности ряду руководителей образовательных учреждений города.