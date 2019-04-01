С 20 по 29 марта на территории Москвы был проведен комплекс оперативно-профилактических мероприятий по обеспечению безопасности при перевозке пассажиров...

С 20 по 29 марта на территории Москвы был проведен комплекс оперативно-профилактических мероприятий по обеспечению безопасности при перевозке пассажиров, приведению деятельности перевозчиков в соответствие требованиям законодательства в данной сфере, выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства Российской Федерации, предупреждению и пресечению правонарушений и преступлений, совершенных водителями легковых такси.В ходе проведения мероприятия на территории г. Москвы было проверено 11 393 водителя такси, из них 3698 поставлены на учет. Сотрудниками полиции составлено 54 758 административных материалов в отношении субъектов пассажирских перевозок, из них за нарушение миграционного законодательства Российской Федерации 898 правонарушителей было привлечено к административной ответственности.В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия задержано 18 водителей такси, находившихся в розыске. Выявлено 31 и раскрыто 43 преступления, совершенных водителями такси.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве