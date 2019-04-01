Оперативники изъяли из незаконного оборота 1350 пачек табачных изделий, немаркированных акцизными и федеральными специальными марками, на сумму 125 тысяч рублей...

«Оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в незаконном хранении и сбыте немаркированной табачной продукции», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Установлено, что 41-летний приезжий осуществил перевозку немаркированной табачной продукции на автомашине «Фольксваген» с целью сбыта и незаконно реализовал ее на Суздальской улице. Оперативники изъяли из незаконного оборота 1350 пачек табачных изделий, немаркированных акцизными и федеральными специальными марками, на сумму 125 тысяч рублей.Следствием УВД по ВАО г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия по розыску соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73