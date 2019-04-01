Петру Порошенко не стоит рассчитывать на снисхождение Дональда Трампа. Американский президент не пустит его в страну после бегства из Украины.

Петру Порошенко не стоит рассчитывать на снисхождение ДональдаТрампа. Американский президент не пустит его в страну после бегства из Украины.Обстоятельства поставили Петра Порошенко перед непростымвыбором: в случае проигрыша во втором туре ему грозит тюрьма. Поэтому президентрассматривает сейчас три страны длясвоей эмиграции, считает бывший депутат Верховной рады Олег Царев."При последнем посещении Украины представителяГосдепартамента Порошенко просил, чтобы его приютили Соединенные Штаты. СШАотказали ему, еще раньше отказал Израиль. В качестве мест, куда Порошенко можетпоехать, указывают Молдавию, Испанию и Канаду”, – приводит слова Царева издание"ПолитНавигатор".Самым приемлемым вариантом, конечно, является Молдавия.Именно там Порошенко начинал свой бизнес и, наверняка, у него остались связи спреступными группировками. О том, что начинающий политик активно сотрудничал с молдавскимибандитами, не раз писали местные СМИ.По информации Олега Царева, супруга Порошенко очень хочетуехать в Испанию, где находится их семейная вилла. Но там беглеца может ожидатьуголовное дело, потому что эту виллу он покупал через офшоры, используя незадекларированные деньги.Ранее главный редактор журнала "Национальнаяоборона" Игорь Коротченко говорил, что Петр Порошенко оказался в ситуациитоварища Саахова из фильма "Кавказская пленница": "Либо я ееведу в ЗАГС, либо она ведет меня к прокурору". Сейчас главное дляпрезидента – получить гарантии безопасности хотя бы за границей, считает политолог.Стоит напомнить, что большинство участников предвыборнойгонки пообещали Порошенко уголовное преследование в случае победы. Ему грозитсрок за коррупцию и фальсификацию выборов. О подготовке администрациейпрезидента массовых вбросов заявляла, в частности, бывшая соратница Порошенколидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.31 марта на Украине прошел первый тур президентских выборов.По данным на 14:00 артист Владимир Зеленский набирает 30,41% голосовизбирателей, действующий президент Петр Порошенко – 16,11%. У оставшейся забортом президентской гонки Юлии Тимошенко 13,21% голосов. Второй тур назначенна 21 апреля.