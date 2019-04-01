Этери Тутберидзе раскрыла секрет успеха Алины Загитовой. Свою ученицу тренер назвала маленькой женщиной.

Этери Тутберидзе раскрыла секрет успеха Алины Загитовой.Свою ученицу тренер назвала "маленькой женщиной".Тренер российских фигуристок подчеркнула, что физическое развитиеее подопечных ничем не сдерживается. Когда журналисты спрашивают об этомнаставницу, она в шутку просит их достать такое средство – которого, на самомделе, конечно же не существует."Читаю про себя, что мы что-то сдерживаем. Иногда шутя прошудать мне такое средство, чтобы я им воспользовалась", – рассказалаТутберидзе.Наставница фигуристок отметила, что сдерживают развитие телалишь постоянные физические нагрузки. По словам , когда ихинтенсивность снижается, организм направляет избыточную энергию в рост.Видимо, это и произошло в этом сезоне с Загитовой. По словамЭтери Тутберидзе, Алина сильно изменилась – она росла и превратилась вмаленькую женщину. Физиологические изменения и стали главной причинойтрудностей, с которыми столкнулась фигуристка."Наверное, самой сложной медалью в моей карьере былозолото Алины на чемпионате мира. Я доказала именно себе, что я могу", -приводит слова наставницы .Подопечная на чемпионате мира в японскойСайтаме завоевала золотую медаль. Загитова показала лучший результат как вкороткой, так и в произвольной программе. А по итогам сезона ученица Тутберидзестала первой россиянкой, получившей все титулы в женском фигурном катании.