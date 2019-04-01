Многодетная мама Оксана Акиньшина не балует поклонников
откровенными фотографиями. На сей раз известная актриса решила изменить своему
правилу и опубликовала снимки в купальнике.
Многодетная мама Оксана Акиньшина не балует поклонников
откровенными фотографиями. На сей раз известная актриса решила изменить своему
правилу и опубликовала снимки в купальнике.
отдыхает с семьей на Мальдивах. Едва
распаковав чемоданы, актриса устроила фотосессию на пляже. Купальник у Оксаны
довольно целомудренный, однако поклонники оценили подтянутую фигуру мамы двоих
детей.
"Простите все, кто в холоде", – извинилась
Акиньшина перед подписчиками своего микроблога в Instagram.
Фанаты пришли в восторг: они восхитились отличной формой
актрисы, а также тем, что все на снимках натурально – актриса не прибегает к помощи
фоторедакторов.
"Вот видно. Никаких фотошопов. Все натурально. Люблю
Вас еще с фильма "Сестры". Натуральная красота во всем", "Ни
фотошопа, ни постановочных картинок. Умница", "Правду говорят…
женщина расцветает после 30", – умиляются подписчики.
Дети , пока мама позировала для фото,
времени даром не теряли. Они изучали подводную фауну побережья и даже успели
найти ската.
летом прошлого года шокировала поклонников
известием о том, что собирается развестись с мужем Арчилом Геловани.
Поговаривали даже, что актриса оставила супруга ради лидера "Ленинграда"
Сергея Шнурова. Однако это, как выяснилось, были лишь сплетни. Ближе к концу года супругам, судя по всему, удалось
преодолеть кризис в отношениях. Акиньшина снова стала публиковать снимки с
супругом. А теперь семейство в полном составе отдыхает на Мальдивах, пишет Teleprogramma.pro.