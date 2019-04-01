Многодетная мама Оксана Акиньшина не балует поклонников откровенными фотографиями. На сей раз известная актриса решила изменить своему правилу и опубликовала снимки в купальнике.

Многодетная мама Оксана Акиньшина не балует поклонниковоткровенными фотографиями. На сей раз известная актриса решила изменить своемуправилу и опубликовала снимки в купальнике.отдыхает с семьей на Мальдивах. Едвараспаковав чемоданы, актриса устроила фотосессию на пляже. Купальник у Оксаныдовольно целомудренный, однако поклонники оценили подтянутую фигуру мамы двоихдетей."Простите все, кто в холоде", – извиниласьАкиньшина перед подписчиками своего микроблога в Instagram.Фанаты пришли в восторг: они восхитились отличной формойактрисы, а также тем, что все на снимках натурально – актриса не прибегает к помощифоторедакторов."Вот видно. Никаких фотошопов. Все натурально. ЛюблюВас еще с фильма "Сестры". Натуральная красота во всем", "Нифотошопа, ни постановочных картинок. Умница", "Правду говорят…женщина расцветает после 30", – умиляются подписчики.Дети , пока мама позировала для фото,времени даром не теряли. Они изучали подводную фауну побережья и даже успелинайти ската.летом прошлого года шокировала поклонниковизвестием о том, что собирается развестись с мужем Арчилом Геловани.Поговаривали даже, что актриса оставила супруга ради лидера "Ленинграда"Сергея Шнурова. Однако это, как выяснилось, были лишь сплетни. Ближе к концу года супругам, судя по всему, удалосьпреодолеть кризис в отношениях. Акиньшина снова стала публиковать снимки ссупругом. А теперь семейство в полном составе отдыхает на Мальдивах, пишет Teleprogramma.pro.