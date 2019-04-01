Пассажиры, упавшие с трапа в аэропорту Барнаула, получили компенсации. Об этом сообщает ГТРК Алтай. Напомним, инцидент произошел утром 12 февраля во время посадки на самолет, следовавший рейсом Барнаул — Москва. Обрушилась верхняя площадка автотрапа.

Пассажиры, упавшие с трапа в аэропорту Барнаула, получили компенсации. Об этом сообщает ГТРК "Алтай". Напомним, инцидент произошел утром 12 февраля во время посадки на самолет, следовавший рейсом Барнаул — Москва. Обрушилась верхняя площадка автотрапа. В результате шесть человек упали с высоты пяти метров и получили травмы. СК возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".По словам одной из пострадавших, из-за ЧП у нее сорвался отпуск. Аэропорт Барнаула возместил ей все фактические расходы, в том числе на бронирование отеля, а также приобретенные авиа- и железнодорожные билеты. Кроме того, она получила компенсацию от страховой компании. Вопрос о возмещении морального ущерба остается открытым до окончания расследования.