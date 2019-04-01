ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Дунаева Владимира Федоровича, 18.08.1950 года рождения...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Дунаева Владимира Федоровича, 18.08.1950 года рождения, местонахождение которого неизвестно с августа 2004 года.Приметы: на вид 55-65 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза карие, нос прямой, губы средней полноты.Особые приметы: шрамы на запястьях обеих рук, зубы полностью отсутствуют.Одежда: панама белого цвета, рубашка серого цвета, синие спортивные брюки с лампасами белого цвета, ботинки коричневого цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29