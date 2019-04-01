УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Смирнова Николая Васильевича, 1983 года рождения...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Смирнова Николая Васильевича, 1983 года рождения, уроженца Пермского края, который 20 января 2019 года ушел из дома в г. Щербинка, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 30-35 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые.УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам (495) 850-13-20; 8 (495) 850-18-85; 8 (495) 850-10-28 ;8 (495) 867-00-85 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79