Актриса Вера Алентова рассказала шоумену Борису Корчевникову о расставании с мужем режиссером Владимиром Меньшовым, в ответ телеведущий тоже поделился сокровенным. Звезда фильма Москва слезам не верит стала гостьей программы Судьба человека телеканала Россия 1.

Актриса Вера Алентова рассказала шоумену Борису Корчевниковуо расставании с мужем режиссером Владимиром Меньшовым, в ответ телеведущий тоже поделился сокровенным. Звезда фильма "Москваслезам не верит" стала гостьей программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1".Вера Алентова призналась, что, хоть и любила Меньшова, замужне стремилась. Она решилась на брак из-за комнаты в коммуналке. В студии шоу "Судьбачеловека" артистка поведала, что посте того, как в 1969 году родилась их дочьЮля, им стало очень трудно быть вместе.Материальные проблемы и стесненные условия проживания разрушилиих отношения. "Быт весьма тяжелый, маленький ребенок – это очень тяжело,особенно, когда понаехавшие, и когда не к кому обратиться. Начинаются обиды, помелочи – это настолько банально, если хотите. Когда большое и чистое затираетсябытом, и он вылезает на первый план", – сказала артистка.В итоге Алентова иМеньшов разъехались, однако официально развод оформлять не спешили. Супруги старались строить отношения настороне, однако эти попытки ни к чему не привели. Через несколько лет артистка и режиссер воссоединились."Когда мы с ним расстались, и когда мы прожили с ним врозьпочти четыре года, я пыталась составить какую-то другую семью, он пытался, но ощущениегорячей, совершенно необычной и очень чистой любви, оно не дало сделать намэтого последнего шага, потому что если бы он женился, и у него был бы ребенок,я никогда не согласилась соединить с ним свою судьбу и со мной могло случитьсятоже самое", – вспомнила Вера Алентова.Меж тем, ведущий ток-шоу Борис Корчевников призналсясобеседнице, что их жизни каким-то мистическим образом связаны. По словамшоумена, в детстве он играл на сцене МХАТа с Юлией Меньшовой, и сейчас они вновьделают одно и то же, но теперь уже на телевидении. Также выяснилось, чтоАлентова хорошо знала отца Корчевникова."Простите, что я вам это говорю, но вы мне очень родная. Вызнали моего папу всю жизнь – 40 лет он руководил театром. Я узнал его намногопозже. А потом моя мама мне много раз говорила, что фильм "Москва слезам неверит" – это фильм про нее. Папа же с нами никогда не жил, я узнал его примернотогда же, как и Александра из фильма узнала своего папу. И монолог вашейгероини, которая говорит ему, отцу своей дочери, могла произнести моя мама.Как-то все у нас переплелось", – отметил ведущий шоу .