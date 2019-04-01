Актриса Вера Алентова рассказала шоумену Борису Корчевникову
о расставании с мужем режиссером Владимиром Меньшовым, в ответ телеведущий тоже поделился сокровенным. Звезда фильма Москва
слезам не верит стала гостьей программы Судьба человека телеканала Россия 1.
Актриса Вера Алентова рассказала шоумену Борису Корчевникову
о расставании с мужем режиссером Владимиром Меньшовым, в ответ телеведущий тоже поделился сокровенным. Звезда фильма "Москва
слезам не верит" стала гостьей программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1".
Вера Алентова призналась, что, хоть и любила Меньшова, замуж
не стремилась. Она решилась на брак из-за комнаты в коммуналке. В студии шоу "Судьба
человека" артистка поведала, что посте того, как в 1969 году родилась их дочь
Юля, им стало очень трудно быть вместе.
Материальные проблемы и стесненные условия проживания разрушили
их отношения. "Быт весьма тяжелый, маленький ребенок – это очень тяжело,
особенно, когда понаехавшие, и когда не к кому обратиться. Начинаются обиды, по
мелочи – это настолько банально, если хотите. Когда большое и чистое затирается
бытом, и он вылезает на первый план", – сказала артистка.
В итоге Алентова и
Меньшов разъехались, однако официально развод оформлять не спешили. Супруги старались строить отношения на
стороне, однако эти попытки ни к чему не привели. Через несколько лет артистка и режиссер воссоединились.
"Когда мы с ним расстались, и когда мы прожили с ним врозь
почти четыре года, я пыталась составить какую-то другую семью, он пытался, но ощущение
горячей, совершенно необычной и очень чистой любви, оно не дало сделать нам
этого последнего шага, потому что если бы он женился, и у него был бы ребенок,
я никогда не согласилась соединить с ним свою судьбу и со мной могло случиться
тоже самое", – вспомнила Вера Алентова.
Меж тем, ведущий ток-шоу Борис Корчевников признался
собеседнице, что их жизни каким-то мистическим образом связаны. По словам
шоумена, в детстве он играл на сцене МХАТа с Юлией Меньшовой, и сейчас они вновь
делают одно и то же, но теперь уже на телевидении. Также выяснилось, что
Алентова хорошо знала отца Корчевникова.
"Простите, что я вам это говорю, но вы мне очень родная. Вы
знали моего папу всю жизнь – 40 лет он руководил театром. Я узнал его намного
позже. А потом моя мама мне много раз говорила, что фильм "Москва слезам не
верит" – это фильм про нее. Папа же с нами никогда не жил, я узнал его примерно
тогда же, как и Александра из фильма узнала своего папу. И монолог вашей
героини, которая говорит ему, отцу своей дочери, могла произнести моя мама.
Как-то все у нас переплелось", – отметил ведущий шоу .