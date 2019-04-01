Злоумышленник, повредив окно, проник в частный дом, откуда похитил денежные средства.

Следственным отделом ОМВД России по Кольчугинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Фигурант был задержан сотрудниками полиции после поступившего сообщения о хищении имущества из дома 82-летней жительницы районного центра. Злоумышленник, повредив окно, проник в частный дом, откуда похитил 10 000 рублей. Впоследствии деньги задержанный потратил на продукты и спиртное.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники полиции проводят проверку на причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.Фигурант заключен под стражу.