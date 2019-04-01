В поселке Коммунарка в Новой Москве после конфликта с двумя неизвестными госпитализирован мужчина с огнестрельными ранениями.

В поселке Коммунарка в Новой Москве после конфликта с двумя неизвестными госпитализирован мужчина с огнестрельными ранениями, передает ТАСС.Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ, из больницы поступила телефонограмма о поступившем мужчине с огнестрельными ранениями. По словам потерпевшего, в поселке Коммунарка у него произошел конфликт с двумя неизвестными, которые выстрелили в него из травматического оружия и скрылись.Сотрудники полиция ведут розыск стрелявших и устанавливают причины произошедшего.