России не следует признавать выборы на Украине, а в
непризнанных республиках Донбасса стоит начать выдачу российских паспортов. С
таким заявлением выступил главный редактор журнала Национальная оборона
Игорь Коротченко.
России не следует признавать выборы на Украине, а в
непризнанных республиках Донбасса стоит начать выдачу российских паспортов. С
таким заявлением выступил главный редактор журнала "Национальная оборона"
Игорь Коротченко.
Эксперт назвал нынешний украинский режим полуфашистским, а прошедший
31 марта первый тур выборов нелегитимным. Кто бы не пришел к власти в
Незалежной – признавать его нельзя, считает Коротченко.
"Выборы на Украине нелегитимны, сопровождаются
массовыми фальсификациями, режим полуфашистский, кто бы там не пришел к власти,
ничего не изменится. Я думаю, что наша позиция должны быть такой”, – сказал
Коротченко.
Он предложил начать выдачу российских паспортов гражданам ЛНР
и ДНР, а также интегрировать народнохозяйственные комплексы непризнанных
республик в российскую экономику.
Эксперт прокомментировал и вчерашнее заявление Владимира
Зеленского о намерении требовать территории и компенсации при встрече с
президентом России. "Пусть Зеленский требует у своей жены. А в России ему – досвидос",
– жестко отреагировал Коротченко.
31 марта на Украине прошел первый тур .
По данным на 15:00 артист Владимир Зеленский набирает 30,40% голосов
избирателей, действующий президент Петр Порошенко – 16,03%. У оставшейся за
бортом президентской гонки Юлии Тимошенко 13,24% голосов. Избирком обработал
80% бюллетеней. Второй тур назначен на 21 апреля.