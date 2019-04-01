России не следует признавать выборы на Украине, а в непризнанных республиках Донбасса стоит начать выдачу российских паспортов. С таким заявлением выступил главный редактор журнала Национальная оборона Игорь Коротченко.

России не следует признавать выборы на Украине, а внепризнанных республиках Донбасса стоит начать выдачу российских паспортов. Стаким заявлением выступил главный редактор журнала "Национальная оборона"Игорь Коротченко.Эксперт назвал нынешний украинский режим полуфашистским, а прошедший31 марта первый тур выборов нелегитимным. Кто бы не пришел к власти вНезалежной – признавать его нельзя, считает Коротченко."Выборы на Украине нелегитимны, сопровождаютсямассовыми фальсификациями, режим полуфашистский, кто бы там не пришел к власти,ничего не изменится. Я думаю, что наша позиция должны быть такой”, – сказалКоротченко.Он предложил начать выдачу российских паспортов гражданам ЛНРи ДНР, а также интегрировать народнохозяйственные комплексы непризнанныхреспублик в российскую экономику.Эксперт прокомментировал и вчерашнее заявление ВладимираЗеленского о намерении требовать территории и компенсации при встрече спрезидентом России. "Пусть Зеленский требует у своей жены. А в России ему – досвидос",– жестко отреагировал Коротченко.31 марта на Украине прошел первый тур .По данным на 15:00 артист Владимир Зеленский набирает 30,40% голосовизбирателей, действующий президент Петр Порошенко – 16,03%. У оставшейся забортом президентской гонки Юлии Тимошенко 13,24% голосов. Избирком обработал80% бюллетеней. Второй тур назначен на 21 апреля.