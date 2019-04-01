По результатам обработки 18,31 процента протоколов кандидат на пост президента Украины, лидер партии Слуга народа Владимир Зеленский лидирует: его поддержали 30,07 процента избирателей. При этом результат Зеленского почти вдвое выше, чем у действующего глав государства.

По результатам обработки 18,31 процента протоколов кандидат на пост президента Украины, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский лидирует: его поддержали 30,07 процента избирателей. Борьба за второе место развернулась между действующим главой государства Петром Порошенко и лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко, разрыв между которыми составляет немногим более 3 процентов. При этом результат Владимира Зеленского почти вдвое выше, чем у Петра Порошенко. Явка избирателей составила 63,48 процента.Ранее Петр Порошенко заявил, что выборы на Украине прошли свободно, по стандартам ОБСЕ. В то же время, избирательный штаб Юлии Тимошенко обвинил Службу безопасности Украины в фальсификациях и провокациях на выборах, при этом сама политик не исключила, что будет оспаривать результаты голосования.По данным МВД Украины, по состоянию на 22.00 полиция зафиксировала более 2,1 тысячи сообщений о нарушениях в ходе голосования на выборах президента, возбуждено 39 уголовных дел, напоминает ТАСС.Все экзитполы, проводимые на Украине, показали, что во второй тур президентских выборов, который будет назначен на 21 апреля, выходят Зеленский и Порошенко. Так, согласно результатам Национального экзитпола, проведенного Украинским центром экономических и политических исследований Александра Разумкова, фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии, Зеленский получил поддержку 30,4 процентов избирателей, Порошенко — 17,8 процента. На третьем месте оказалась Тимошенко с результатом 14,2 процента, за кандидата от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрия Бойко отдали голоса 9,8 процента, за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко — 7,1 процента. Остальные кандидаты набрали менее 7 процентов голосов.