Сквер будет реконструирован по программе формирования современной городской среды

Сквер будет реконструирован по программе формирования современной городской средыСквер на улице Чайковского во Владимире будет реконструирован в 2019 году в рамках программы формирования современной городской среды, сообщает пресс-служба городской администрации.1 апреля первый заместитель главы администрации Александр Максимов провел выездкое совещание. По словам начальника управления ЖКХ Алексея Шумника, сквер вошел в программу по итогам открытого голосование жителей.Горожане просили о реконструкции сквера и на личных приемах у главы администрации Андрея Шохина. На встречах договорились, что благоустройство должно быть комплексным.По словам руководителя архитектурной мастерской Mir Architects Павла Миряшева, проектировщики предложили использовать в оформлении сквера музыкальную тематику. Памятник композитору будет выделен декоративными мощением тротуаров в виде клавиш пианино. В северной части сквера появится такая же «музыкальная» брусчатка. Ближе к жилым домам появится детский городок.Проект также предусматривает монтаж нового освещения, полную реконструкцию тротуаров и площадок, установку скамеек. В сквере планируется посадить клены, каштаны, березы, ясени и сирень.