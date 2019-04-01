По данным прокуратуры, компания допустили просроченную задолженность перед поставщиком услуг

По данным прокуратуры, компания допустили просроченную задолженность перед поставщиком услугУголовное дело возбуждено в отношении управляющей компании Владимира из-за долгов перед поставщиком коммунальных услуг, сообщает прокуратура Владимирской области.По данным надзорного ведомства, у компании образовалась просроченная задолженность перед ресурсоснабжающей организацией. При этом компания расходовала деньги на иные цели, не связанные с оплатой услуг. Также задолженность была допущена из-за неправомерного расходования денег, полученных от потребителей.«Ресурсоснабжающей организации причинен имущественный вред в размере более 3 млн рублей», — говорится в сообщении прокуратуры.Надзорное ведомство направило материалы проверки в полицию. Следственно частью возбуждено уголовное дело.