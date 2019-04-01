В медицинском учреждении, где ежедневно собираются десятки мам и пап, сотрудники полиции установили детские удерживающие устройства и рассказали о правилах их применения.

На территории региона сотрудники полиции совместно с общественностью проводят пропагандистскую кампанию «Внимательный родитель за рулем», ключевой целью которой является создание безопасных условий при перевозке детей и подростков в транспортных средствах. В рамках кампании в Судогодском районе инспекторы ОГИБДД совместно с врачами детской поликлиники организовали встречу с родителями. К мероприятию присоединились и активисты волонтерского движения.В холле поликлиники, где ежедневно собираются десятки мам и пап, которые приводят детей на прием к врачам, сотрудники полиции установили детские удерживающие устройства и рассказали родителям о правилах их применения. Во время беседы детишкам предложили попробовать себя в роли пассажира и занять место в удерживающем устройстве.Сотрудники полиции смогли наглядно показать самые распространение ошибки, которые совершают водители при использовании детских автомобильных кресел. В частности, несоответствие конструкции ростовым и весовым параметрам юного пассажира.Встреча проходила в формате диалога. Присутствующие задавали полицейским вопросы, касающиеся ключевых критериев выбора СДУУ. На каждый вопрос был получен компетентный ответ.Тематические плакаты о правилах перевозки детей инспекторы ОГИБДД вместе с волонтерами разметили на информационных щитах.Посетители поликлиники, в свою очередь, отметили несомненную пользу мероприятия.