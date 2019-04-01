Вячеслав Володин обсудил с Алексеем Кудриным совместную работу. Речь на встрече шла о повышении взаимодействия Госдумы и Счетной палаты.

Вячеслав Володин обсудил с Алексеем Кудриным совместнуюработу. Речь на встрече шла о повышении взаимодействия Госдумы и Счетной палаты."Нам важно, чтобы работа строилась не только на системной основе, но ибыла эффективна", – подчеркнул Володин. Спикер обратил внимание главыСчетной палаты на важность совместной работы и предложил, чтобы вовремя выступления аудиторов в Госдуме уделялось внимание конкретнымпредложениям.Напомним, что в марте депутаты приняли в первом чтениизаконопроект, расширяющий полномочия Счетной палаты. По словам Вячеслава Володина, он позволит создать единую систему контроля заэффективностью расходования бюджетных средств.Документ внес на рассмотрение парламентариев спикер совместносо своим первым заместителем Александром Жуковым и замглавы комитета пофинансовому рынку Антоном Геттой. Поправки в закон о Счетной палате дополняютперечень объектов государственного аудита хозяйственными товариществами иобществами с участием в их уставных капиталах госкорпораций, госкомпаний ипублично-правовых организаций."Сегодня далеко не все госкомпании понимают важностьэкономии своих расходов, поэтому нововведение является системным решением,направленным на повышение прозрачности и эффективности трат этихорганизаций", – сказал во время обсуждения поправок Антон Гетта. Он также отметил, что госкомпании действуют на рынке всоответствии с законом "О закупках", который слишком непрозрачен длявнешнего контроля.