В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиге продолжается игровой день. Коламбус Блю Джекетс со счетом 4:0 победил в гостях Баффало Сэйбрз.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиге продолжается игровой день. "Коламбус Блю Джекетс" со счетом 4:0 победил в гостях "Баффало Сэйбрз".Нападающий " Коламбуса" Артемий Панарин результативных действий не совершил. Зато его одноклубник вратарь Сергей Бобровский отбил все 39 бросков, совершенных по его воротам. Сергей в девятый раз в сезоне сыграл на ноль.С таким же счетом 4:0 "Аризона Койотс" обыграла дома "Миннесоту Уайльд". "Питсбург Пингвинз", в составе которого отсутствовал Евгений Малкин, с результатом 3:1 победил "Каролину Харрикейнз". "Детройт Ред Уингз" одолел на своем льду "Бостон Брюинз" 6:3. "Сан-Хосе Шаркс" в гостях был сильнее "Калгари Флеймз" 5:3.