Президенту Украины досталось от европейских организаций за
то, что он не допустил российских наблюдателей на выборы. Голосование проходило с многочисленными
нарушениями.
Президенту Украины досталось от европейских организаций за
то, что он не допустил российских наблюдателей на выборы. Голосование проходило с многочисленными
нарушениями.
Решение Киева не допускать на выборы наблюдателей из России
противоречит нормам ОБСЕ, заявил почетный председатель Парламентской ассамблеи этой
международной организации Илкка Канерва. Он напомнил, что среди европейских
политических принципов, которые обязаны соблюдать все страны – приглашение наблюдать
за национальными выборами.
Канерва также сказал, что выборы на Украине прошли свободно
и соответствовали европейским стандартам. В свою очередь представитель ФРГ в
Парламентской Ассамблее ОБСЕ Дорис Барнетт заявила, что всем кандидатам в
президенты Украины необходимо признать результаты первого тура голосования.
Эти довольно странные и противоречивые заявления европейских
наблюдателей не соответствуют действительности. Практически все кандидаты на
прошедших выборах заявляли о многочисленных нарушениях на избирательных
участках. МВД Украины возбудило 39 уголовных дел по факту фальсификаций,
вбросов и других нарушений.
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которой
не удалось выйти во второй тур, уже заявила о своем несогласии с результатами
выборов. Оранжевая принцесса намерена оспаривать их всеми способами.
31 марта на Украине прошли президентские выборы. Подсчет
голосов еще не закончен, но уже ясно, что во второй тур выходят актер Владимир
Зеленский и действующий президент Петр . За шоумена отдали свои голоса
чуть более 30% избирателей, главу государства поддержали 16% украинцев. Второй тур
назначен на 21 апреля.