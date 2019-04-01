Президенту Украины досталось от европейских организаций за то, что он не допустил российских наблюдателей на выборы. Голосование проходило с многочисленными нарушениями.

Президенту Украины досталось от европейских организаций зато, что он не допустил российских наблюдателей на выборы. Голосование проходило с многочисленныминарушениями.Решение Киева не допускать на выборы наблюдателей из Россиипротиворечит нормам ОБСЕ, заявил почетный председатель Парламентской ассамблеи этоймеждународной организации Илкка Канерва. Он напомнил, что среди европейскихполитических принципов, которые обязаны соблюдать все страны – приглашение наблюдатьза национальными выборами.Канерва также сказал, что выборы на Украине прошли свободнои соответствовали европейским стандартам. В свою очередь представитель ФРГ вПарламентской Ассамблее ОБСЕ Дорис Барнетт заявила, что всем кандидатам впрезиденты Украины необходимо признать результаты первого тура голосования.Эти довольно странные и противоречивые заявления европейскихнаблюдателей не соответствуют действительности. Практически все кандидаты напрошедших выборах заявляли о многочисленных нарушениях на избирательныхучастках. МВД Украины возбудило 39 уголовных дел по факту фальсификаций,вбросов и других нарушений.Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которойне удалось выйти во второй тур, уже заявила о своем несогласии с результатамивыборов. Оранжевая принцесса намерена оспаривать их всеми способами.31 марта на Украине прошли президентские выборы. Подсчетголосов еще не закончен, но уже ясно, что во второй тур выходят актер ВладимирЗеленский и действующий президент Петр . За шоумена отдали свои голосачуть более 30% избирателей, главу государства поддержали 16% украинцев. Второй турназначен на 21 апреля.