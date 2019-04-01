За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 5 человек погибли и 24 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмирован 1 ребёнок.Произошло 409 дорожных происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлен 71 водитель, управлявший транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшийся от прохождения медицинского освидетельствования.Киржачский районПо предварительной информации, 25.03.2019 г. в 08:20 на 4 км автодороги «Дубки – Киржач» водитель автомобиля «Рено-Дастер», 1970 г.р., при движении в сторону города Киржач, на закругленном участке дороги не справился с управлением, в результате чего допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автобусом «HIGER» под управлением водителя, 1971 г.р., после чего автобус допустил съезд в кювет. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Рено – Дастер» от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия.Суздальский районПо предварительной информации, 26.03.2019 г. в 08:20 на 53 км автодороги М–7 «Волга» водитель автомобиля «Рено – Сценик», 1983 г.р., двигаясь в сторону города Владимир допустил наезд на стоящий автомобиль «Ауди – 80» под управлением водителя 1964 г.р., который двигался в попутном направлении и остановился на проезжей части дороги для выполнения манёвра поворота налево. В результате ДТП водитель автомобиля «Ауди – 80», с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб теменной области был госпитализирован в медицинское учреждение.Гороховецкий районПо предварительной информации, 27.03.2019 г. в 15:10 на 335 км М–7 «Волга» в городе Гороховец на улице Московской водитель автомобиля «Ситроен – Берлинго», 1953 г.р., не справился с управлением, совершил наезд на металлическое тросовое ограждение с последующем столкновением с движущимся в правой полосе в попутном направлении автомобилем «ДАФ» под управлением водителя 1967 г.р. В результате ДТП пассажир автомобиля «Ситроен – Берлинго», 1969 г.р., с диагнозом: перелом ребра, ушибленная рана лба, сотрясение головного мозга направлен на амбулаторное лечение.город ВладимирПо предварительной информации, 28.03.2019 г. в 09:00 в городе Владимир на проспекте Ленина водитель автобуса «Волгобас», 1980 г.р., допустил наезд на стоящий на остановке общественного транспорта троллейбус «Тролза» под управлением водителя 1966 г.р., После чего автобус «Волгобас» совершил столкновение с двигающимся по левой полосе в попутном направлении автомобилем «Газ» под управлением водителя 1991 г.р. и выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил наезд на припаркованный у края проезжей части дороги автомобиль «Хендэ – Солярис» под управлением водителя 1986 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Газ» с диагнозом: ушиб правой кисти направлен на амбулаторное лечение; два пассажира автобуса «Волгобас», 1983 г.р., и 1964 г.р. направлены на амбулаторное лечение; пассажир троллейбуса «Тролза», 1948 г.р., с диагнозом: ушибы тела направлена на амбулаторное лечение.По предварительной информации, 29.03.2019 г. в 13:40 в г. Владимир на улице Гражданская водитель автомобиля «Ауди – Q5», 1984 г.р., при движении задним ходом допустил наезд на 2-х пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по линии тротуара справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход, 1950 г.р., с диагнозом: ушиб колена направлен на амбулаторное лечение; пешеход, 1959 г.р., с диагнозом: ссадина лица коленного сустава госпитализирован в медицинское учреждение.Вязниковский районПо предварительной информации, 30.03.2019 г. в 19:20 в городе Вязники на улице Горького неустановленный водитель на неустановленном автомобиле допустил наезд на пешехода 1981 г.р., который двигался по краю проезжей части дороги в попутном направлении. В результате ДТП пешеход, с диагнозом: травматический неврит левого локтевого нерва, ссадина левого предплечья направлен на амбулаторное лечение.Ковровский районПо предварительной информации, 31.03.2019 г. в 17:45 в городе Ковров на улице Кирова водитель автомобиля «ВАЗ – 2112», 1976 г.р., не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «Дэу – Нексия» под управлением водителя 1982 г.р., в результате чего произошло столкновение. В результате ДТП водитель автомобиля «Дэу – Нексия» с диагнозом: черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб шейного отдела позвоночника и затылка направлен на амбулаторное лечение.