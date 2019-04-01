Австралийский комик Джоэл Криси признался, что у него остались неприятные впечатления после знакомства с Меган Маркл. Артист выступил в эфире телепередачи The Sunday Project.

Австралийский комик Джоэл Криси признался, что у него остались неприятные впечатления после знакомства с Меган Маркл. Артист выступил в эфире телепередачи The Sunday Project.Эпизод произошел во время поездки герцога и герцогини Сассекских в Австралию осенью прошлого года. Губернатор Виктории Линда Дессау познакомила бывшую актрису с комиком, который комментировал их церемонию бракосочетания на телевидении."Муж губернатора Виктории обратился к Меган Маркл: "Знаете, а Джоэл вел вашу свадьбу". Я думаю, он собирался сказать: "вел свадьбу на телевидении", но не успел закончить фразу, потому что герцогиня перебила его: "Я не помню, чтобы вы были там", – поделился Криси.Как утверждает артист, после этого разговор между ними не заладился. Бывшая актриса выглядела немного раздраженной. Джоэл отказался раскрывать все детали беседы, но добавил, что его ответ только ухудшил положение. "Я сказал ей: "Это потому, что вы не пригласили меня!". И после этого наш разговор зашел в тупик", – поделился он.Напомним, уже в конце апреля в семье герцога и герцогини Сассекских произойдет пополнение. Недавно стало известно, что собирается нарушить важную традицию: она не будет рожать в отделении Lindo Wing госпиталя Святой Марии. В этой больнице принцесса Диана произвела на свет двух детей. Кроме того, здесь родились трое наследников Кейт Миддлтон и принца Уильяма.