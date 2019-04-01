Андрей Малахов стал почетным гостем на свадьбе певца Юлиана
и его возлюбленной вокалистки Анастасии. Молодожены, их друзья и
родственники после застолья отправились в студию ток-шоу Прямой эфир
телеканала Россия 1.
Андрей Малахов стал почетным гостем на свадьбе певца Юлиана
и его возлюбленной вокалистки Анастасии. Молодожены, их друзья и
родственники после застолья отправились в студию ток-шоу "Прямой эфир"
телеканала "Россия 1".
Юлиан и Анастасия после 27 лет знакомства официально стали
мужем и женой. Вчера, 30 марта, 53-летняя артистка вышла замуж за 45-летнего
коллегу. На торжественном мероприятии присутствовала съемочная группа программы
"Прямой эфир".
Влюбленные расписались во дворце бракосочетания, который находится на территории
ВДНХ. Невеста выбрала для похода в ЗАГС черное подвенечное платье, верх
которого, украшала пестрая вышивка, и спортивные ботинки, жених появился в
английском смокинге и черных лаковых туфлях.
Поздравить молодоженов пришли родственники, друзья и коллеги.
Среди прочих гостей был замечен ведущий ток-шоу "Прямой эфир" Андрей Малахов.
После обмена кольцами свадебная процессия отправилась в
банкетный зал отеля The Ritz-Carlton с
роскошнейшим видом на Кремль. Там Юлиан и Анастасия принимали подарки и
поздравления от близких, целовались под крики "горько" и резали свадебный торт.
После официального застолья звезды и их гости поехали на
съемочную площадку ток-шоу "Прямой эфир". Когда новоиспеченные муж и жена
входили в студию, Юлиан случайно наступил на подол платья Анастасии, и та,
потеряв равновесие, завалилась на ступеньки. Жених немного растерялся, поэтому
поднимать невесту пришлось Андрею Малахову, который не смог сдержаться и громко захохотал.
Когда Анастасия и
Юлиан заняли свои места на центральных диванах, последний продемонстрировал
присутствующим штамп в паспорте. "Это тем, кто не верил и говорил, что все это
придумка", – заявил певец.
Отметим, что для артиста это первый брак, а вот для его
возлюбленной восьмой. Звезды дружили много лет даже не подозревая, что
им суждено стать мужем и женой.
Анастасии пришлось бросать букет прямо на съемках . Артистка заметила, делает это впервые.
"Первая свадьба была студенческая – у меня денег на
бутерброды не было, какие букеты. Вторая свадьба проходила в коммунальной
квартире, там нет места, чтобы швырять букет, а потом я забывала про эти
букеты, вот и все", – оправдывалась она перед ведущим шоу .