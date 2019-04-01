Андрей Малахов стал почетным гостем на свадьбе певца Юлиана и его возлюбленной вокалистки Анастасии. Молодожены, их друзья и родственники после застолья отправились в студию ток-шоу Прямой эфир телеканала Россия 1.

Андрей Малахов стал почетным гостем на свадьбе певца Юлианаи его возлюбленной вокалистки Анастасии. Молодожены, их друзья иродственники после застолья отправились в студию ток-шоу "Прямой эфир"телеканала "Россия 1".Юлиан и Анастасия после 27 лет знакомства официально сталимужем и женой. Вчера, 30 марта, 53-летняя артистка вышла замуж за 45-летнегоколлегу. На торжественном мероприятии присутствовала съемочная группа программы"Прямой эфир".Влюбленные расписались во дворце бракосочетания, который находится на территорииВДНХ. Невеста выбрала для похода в ЗАГС черное подвенечное платье, верхкоторого, украшала пестрая вышивка, и спортивные ботинки, жених появился ванглийском смокинге и черных лаковых туфлях.Поздравить молодоженов пришли родственники, друзья и коллеги.Среди прочих гостей был замечен ведущий ток-шоу "Прямой эфир" Андрей Малахов.После обмена кольцами свадебная процессия отправилась вбанкетный зал отеля The Ritz-Carlton сроскошнейшим видом на Кремль. Там Юлиан и Анастасия принимали подарки ипоздравления от близких, целовались под крики "горько" и резали свадебный торт.После официального застолья звезды и их гости поехали насъемочную площадку ток-шоу "Прямой эфир". Когда новоиспеченные муж и женавходили в студию, Юлиан случайно наступил на подол платья Анастасии, и та,потеряв равновесие, завалилась на ступеньки. Жених немного растерялся, поэтомуподнимать невесту пришлось Андрею Малахову, который не смог сдержаться и громко захохотал.Когда Анастасия иЮлиан заняли свои места на центральных диванах, последний продемонстрировалприсутствующим штамп в паспорте. "Это тем, кто не верил и говорил, что все этопридумка", – заявил певец.Отметим, что для артиста это первый брак, а вот для еговозлюбленной восьмой. Звезды дружили много лет даже не подозревая, чтоим суждено стать мужем и женой.Анастасии пришлось бросать букет прямо на съемках . Артистка заметила, делает это впервые."Первая свадьба была студенческая – у меня денег набутерброды не было, какие букеты. Вторая свадьба проходила в коммунальнойквартире, там нет места, чтобы швырять букет, а потом я забывала про этибукеты, вот и все", – оправдывалась она перед ведущим шоу .