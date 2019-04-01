Отечественный женский футбол в конце прошлого месяца сотряс громкий скандал. Две 19-летние спортсменки из команды СКА ОУР (Звенигород) обвинили в сексуальных домогательствах своего тренера Михаила Адылова и его отца Станислава, занимавшего должность заместителя директора команды армейцев. По словам девушек, на тот момент они еще не достигли совершеннолетия. Свое мнение о громком инциденте высказала президент женского футбольного клуба ЦСКА Татьяна Черная.

Отечественный женский футбол в конце прошлого месяца сотряс громкий скандал. Две 19-летние спортсменки из команды СКА ОУР (Звенигород) обвинили в сексуальных домогательствах своего тренера Михаила Адылова и его отца Станислава, занимавшего должность заместителя директора команды армейцев. По словам девушек, на тот момент они еще не достигли совершеннолетия. Свое мнение о громком инциденте высказала президент женского футбольного клуба ЦСКА Татьяна Черная.Звенигородская команда считается фарм-клубом ЖФК. По словам Черной,фигуранты дела, которые, кстати говоря, уже лишились своих должностей, неявляются тренерами ЖФК. Они – сотрудники училища олимпийского резерва №2 городаЗвенигород.Президент ЖФК подчеркнула, что клуб и училище – разныеюридические лица и ОУР структурным подразделением ЦСКА никогда не был. "Нопоскольку мы за развитие женского футбола и подготовку спортсменов высокогокласса, то стараемся помогать школам, в том числе и вышеупомянутомуучилищу", – отметила она.По ее словам, договор с училищем был подписан в 2018 году. Всоответствии с соглашением, на базе заведения создавалась команда СКА ОУР, аармейцы взялись помогать ему в рамках партнерского сотрудничества."Но этаорганизация была полностью независима в осуществлении своей уставнойдеятельности. У нее был свой штат – со спортсменами, тренерами и сотрудниками.И оба обвиняемых относятся именно к их штату", – сказала Черная в интервьюОна признала, что ей приходилось общаться с Адыловыми понекоторым моментам. Никаких сомнительных действий за ними Черная не замечала,да и от воспитанниц училища никаких сигналов о домогательствах и тому подобныхинцидентах не поступало, подчеркнула президент ЖФК ЦСКА.После громкого скандала встал вопрос о дальнейшемсотрудничестве женского футбольного клуба армейцев с ОУР. По словам Черной,репутация для ЖФК крайне важна."Исходя из этого, мы вынуждены сообщить,что клуб прекращает сотрудничество с училищем. В данный момент готовимдокументы для расторжения договора", – заявила Черная.Впрочем, сексуальные домогательства, или, как это называетсяна Западе, харассмент, для отечественного спорта, увы, не в новинку. В прошломгоду аналогичный скандал случился в биатлоне. По мнению Черной, в таком видеспорта риск подобных инцидентов выше, поскольку спортсмен и тренер находятся втесном контакте.Что касается футбола, отмечает она, то это командный видспорта, а чем больше человек, тем меньше риск подобных случаев. Тем не менее,уверена Черная, для предотвращения таких инцидентов необходимо приниматьпрофилактические меры.Главное, подчеркнула президент ЖФК ЦСКА, чтобы девушки небоялись обращаться с жалобами на подобные эпизоды. "Мы всегда стоим назащите интересов наших спортсменок и будем им максимально помогать", -отметила она.Черная выразила сожаление, что инцидент приобрел такоеширокое освещение, тогда как успехи и победы женского футбола прессу зачастуюинтересуют гораздо меньше. Причем акцент в публикациях делается именно на ЦСКА,сокрушается президент женского футбольного клуба армейцев."Хотя,повторюсь, формальных отношений с УОР СКА у нас нет". – подчеркнул Черных.Историю с домогательствами в звенигородской команде онаназвала не только ударом по репутации ЖФК ЦСКА, но и по всему отечественномуженскому футболу. Черная призвала не делать поспешных выводов.Главное,отметила она, тщательно разобраться в ситуации, дождаться предварительныхрезультатов. Российский футбольный союз и Следственный комитет пообещалирассмотреть обращения девушек.