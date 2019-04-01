Звезда 90-х произвела фурор на модном показе в рамках Mercedes-Benz
Fashion Week в Москве. Певица Линда вышла на подиум в кожаном мини-платье.
Звезда 90-х произвела фурор на модном показе в рамках Mercedes-Benz
Fashion Week в Москве. Певица Линда вышла на подиум в кожаном мини-платье.
давно не давала о себе знать. Певица
прославилась, работая с известным продюсером Максом Фадеевым, однако позже
пропала с российской сцены, уехав за рубеж.
Певица преподнесла сюрприз своим поклонникам, появившись на
подиуме Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Заметно похудевшая артистка нарядилась
в кожаное мини-платье. Эффектный образ дополняли яркий макияж, цветные пряди в
волосах и ботинки на массивной подошве.
прошлась перед зрителями под свою новую песню
"Положи меня рядом". Позже премьера клипа на эту композицию состоялась
в Манеже. "Делитесь впечатлениями, отмечайте меня на фото, несите
искусство для всех, кто пропустил это событие", – написала Линда в Instagram.
Фанаты Линды в восторге. "Какая стройная", "Линда
как всегда потрясающая, обворожительна и загадочна. Загадочна для всех", "Самая
единственная на сцене Браво и море цветов к ее ногам", "Я не могу
насмотреться! Какая Лин красивая стройная! Завораживает!", – восхищаются
комментаторы (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Добиться славы Линде помог Макс Фадеев. Отношения певицы с
продюсером поначалу складывались прекрасно. Однако завершилось все скандалом. В
результате решила покинуть Россию. Не так давно Фадеев намекал, что
готов примириться с Линдой и предложил сотрудничество, пишет "Экспресс-газета".