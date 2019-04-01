Звезда 90-х произвела фурор на модном показе в рамках Mercedes-Benz Fashion Week в Москве. Певица Линда вышла на подиум в кожаном мини-платье.

Звезда 90-х произвела фурор на модном показе в рамках Mercedes-BenzFashion Week в Москве. Певица Линда вышла на подиум в кожаном мини-платье.давно не давала о себе знать. Певицапрославилась, работая с известным продюсером Максом Фадеевым, однако позжепропала с российской сцены, уехав за рубеж.Певица преподнесла сюрприз своим поклонникам, появившись наподиуме Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Заметно похудевшая артистка нарядиласьв кожаное мини-платье. Эффектный образ дополняли яркий макияж, цветные пряди вволосах и ботинки на массивной подошве.прошлась перед зрителями под свою новую песню"Положи меня рядом". Позже премьера клипа на эту композицию состояласьв Манеже. "Делитесь впечатлениями, отмечайте меня на фото, неситеискусство для всех, кто пропустил это событие", – написала Линда в Instagram.Фанаты Линды в восторге. "Какая стройная", "Линдакак всегда потрясающая, обворожительна и загадочна. Загадочна для всех", "Самаяединственная на сцене Браво и море цветов к ее ногам", "Я не могунасмотреться! Какая Лин красивая стройная! Завораживает!", – восхищаютсякомментаторы (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).Добиться славы Линде помог Макс Фадеев. Отношения певицы спродюсером поначалу складывались прекрасно. Однако завершилось все скандалом. Врезультате решила покинуть Россию. Не так давно Фадеев намекал, чтоготов примириться с Линдой и предложил сотрудничество, пишет "Экспресс-газета".