Есть предположения, что он из Коврова

Ранее на федеральном портале «стопкоронавирус.рф» появилась информация о том, что во Владимирской области появился новый заражённый коронавирусом. В бюллетене от 11.00 1 апреля, опубликованном администрацией региона, заражённых также значится – 3.Пока не имеется никакой информации, касательно месторасположения нового инфицированного, однако .В период с 20 марта осмотрен 5631 человек, в лабораториях управления Роспотребнадзора по Владимирской области проведено более 1200 исследований на COVID-19. Судя по всему, положительные результаты дали лишь 3 анализа.За прошедшие сутки, по данным Белого дома, к медикам обратились 1359 человек с ОРВИ, 36 – с признаками внебольничной пневмонии.Номер телефона «горячей линии» департамента здравоохранения по вопросам профилактики и лечения коронавирусной инфекции: 8 (800) 707-42-52.