Российские художники из объединения Мастерская в честь 1 апреля предложили оригинальный способ борьбы с лихачами на дорогах страны. Он поможет избавить трассы от лежачих полицейских и ..

Российские художники из объединения "Мастерская" в честь 1 апреля предложили оригинальный способ борьбы с лихачами на дорогах страны. Он поможет избавить трассы от "лежачих полицейских" и дорожных камер, сообщаетДля этого деятели искусства предлагают использовать трехмерные рисунки. Они могут быть выполнены в виде обрыва, ямы, огромной лужи или переходящего дорогу человека или животного. Их можно нанести вблизи общественных мест и водители будут инстинктивно притормаживать у мнимого препятствия.