Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, один из главных символов российского сопротивления коронавирусу, заболел COVID-19. Об этом он сам написал в соцсетях, сообщив, что изолировался в кабинете и продолжает консультировать коллег по видеосвязи. В Коммунарке предпринимаются дополнительные меры предосторожности, чтобы еще больше обезопасить врачей.

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, один из главных символов российского сопротивления коронавирусу, заболел COVID-19. Об этом он сам написал в соцсетях, сообщив, что изолировался в кабинете и продолжает консультировать коллег по видеосвязи. В Коммунарке предпринимаются дополнительные меры предосторожности, чтобы еще больше обезопасить врачей. Тем, кто ведет борьбу с коронавирусом на переднем крае, уберечься удается не всегда — тысячи зараженных медиков уже в Италии, Испании и во Франции.Стремительный и невероятно деятельный — главврач новейшей больницы №40 Денис Проценко. С момента появления коронавируса COVID-19 в России он на передовой борьбы с болезнью. На своей странице в соцсети врач каждый день выкладывал подробный отчет о том, сколько в Коммунарке заболевших, сколько под подозрением. Из сегодняшней записи следовало, что коронавирусом заразился сам Проценко."Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да, у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций. Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело", — цитата из Facebook Проценко.В кабинете он потому, что болезнь пока протекает без серьезных осложнений. Если что, рядом сотрудники больницы в Коммунарке — они сейчас самые опытные в стране специалисты по борьбе с коронавирусом. Уже наработана своя практика.О том, как себя сейчас чувствует Проценко, рассказал его коллега, глава НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков: "У него все спокойно и нормально".В самой больнице приняты самые строгие меры безопасности.Тем не менее, когда в медучреждении сотни больных, исключить риск заражения на 100 процентов невозможно — такова реальность для врачей, что не отменяет ответственного поведения перед другими. Денис Проценко так и поступил:"Я принял самое жестокое решение — перестал очно общаться со своими родителями".Тревожная статистика по заболеванию врачей приходит сейчас со всего мира. Во Франции инфицировано 1200 сотрудников парижских медучреждений. В Испании число заразившихся сотрудников в разы больше — почти девять с половиной тысяч человек."Эта цифра, пожалуй, самая шокирующая. Если мы посчитаем, медицинские работники будут представлять 16 процентов инфицированных. В моей больнице уже ощущается нехватка персонала, потому что некоторые из них были заражены", — рассказал Хосе Антонио Кампос, невролог и президент Союза испанских врачей Конфедерации Estatal Sindicatos Medicos.Врачи и медсестры по всей стране сейчас работают практически круглосуточно, не покладая рук. Главная медицинская сестра Городской клинической больницы №40 Москвы Людмила Ларионова рассказала:— Позавчера была дома недолго. Я бываю там редко, но это не является проблемой. Мы все действительно устали, в напряженном режиме работаем, но воспринимаем это как данность. Это нормально, сейчас такой период , сейчас надо потерпеть,Медперсоналу в Коммунарке помогают коллеги и из других больниц.Ровно неделю назад Денис Проценко показывал Коммунарку президенту. Вместе они заходили и в закрытую зону, где лечат инфицированных больных. Владимир Путин был в максимальной защите — специальном костюме и маске.Каждый из нас сегодня может помочь нашим врачам просто находясь в самоизоляции, дома. Тогда они точно справятся. Сил хватит и Денису Проценко, уверены коллеги, все, кто знает его лично, а также совсем незнакомые люди, которые пишут ему пожелания здоровья в интернете. Общими усилиями вирус будет побежден.