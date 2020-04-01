Нижняя палата приняла в третьем, окончательном чтении, поправки в закон о Центробанке. Граждане, индивидуальные предприниматели и малые предприятия, оказавшиеся в трудной ситуации из-за распространения коронавируса, смогут воспользоваться кредитными каникулами.

Нижняя палата приняла в третьем, окончательном чтении, поправки в закон о Центробанке. Граждане, индивидуальные предприниматели и малые предприятия, оказавшиеся в трудной ситуации из-за распространения коронавируса, смогут воспользоваться кредитными каникулами.Законопроект был разработан по поручению президента Владимира Путина. Он дает право гражданам, предпринимателям и малому бизнесу на кредитные каникулы на срок до шести месяцев. Отсрочка предусмотрена по потребительским и ипотечным кредитам.Право на кредитные каникулы имеют заемщики, чей доход сгизился на 30% и более. Для получения отсрочки достаточно позвонить в банк и предоставить дкоументы, подтверждающие снижение доходов. Банк будет рассматривать заяку 90 дней с момента обращения.Кроме того, предусмотрены кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса. Перечень отраслей определяет правительство.Напомним, что ранее нижняя палата приняла пакет законов, направленных на реализацию инициатив, озвученных Владимиром Путиным во время обращения к нации. Принятые меры позволят защитить граждан и поддержать бизнес в условиях распространения коронавируса.Помимо прочего, парламентарии ужесточили ответственность за нарушение карантина. Уголовная ответственность предусмотрена для нарушителей, из-за которых заразились или умерли люди.Также депутаты одобрили закон об по больничному листу до уровня МРОТ.Мера будет действовать с начала апреля до конца декабря текущего года.