НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЧНИ ЗАХВАЧЕНО КРУПНОЕ БАНДФОРМИРОВАНИЕ
Москва. 20 апреля. ИНТЕРФАКС. - Как заявил в четверг журналистам в Москве первый заместитель начальника генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Валерий Манилов, в
результате спецоперации на территории Чеченской Республики захвачено крупное бандформирование сепаратистов. В следственном изоляторе "Лефортово", куда уже доставлены боевики, ведутся предварительные допросы таких известных сепаратистов, как:
Ушат Помоев,
Улов Налимов,
Букет Левкоев,
Рекорд Надоев,
Отряд Ковбоев,
Подрыв Устоев,
Подиум Прибоев,
Погром Евреев,
Поджог Сараев,
Захват Покоев,
Исход Изгоев,
Побег Злодеев,
Обвал Забоев,
Угон Харлеев,
Удел Плебеев,
Камаз Отходов,
Развод Супругов,
еще анекдот!