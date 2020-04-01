Правительство Поднебесной передало Приморью 50 тысяч защитных масок в знак поддержки и благодарности за действия региональных властей во время вспышки COVID-19 в Китае. Защитный средства будут использовать в социально значимых организациях, передает ГТРК Владивосток.

Правительство Поднебесной передало Приморью 50 тысяч защитных масок в знак поддержки и благодарности за действия региональных властей во время вспышки COVID-19 в Китае. Защитный средства будут использовать в социально значимых организациях, передает ГТРК "Владивосток".Как сообщили в агентстве международного сотрудничества края, Генконсульство КНР во Владивостоке выразило признательность региону за совместную работу по борьбе с коронавирусом. Генеральный консул Янь Вэньбинь заявил, что в Приморском крае принимаются реальные меры для сдерживания распространения инфекции.Как уточнили представители пресс-службы правительства Приморского края, маски получат социальные работники, волонтерские движения, занимающиеся доставкой продуктов питания для пожилых людей, медицинские учреждения, дома-интернаты, а также ряд ведомств, которые находятся в непосредственном взаимодействии с населением.