Надо сидеть дома, чтобы не сделать плохо себе и окружающим, — заявил директор НИИ Скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков в прямом эфире программы 60 минут.

Надо сидеть дома, чтобы не сделать плохо себе и окружающим", — заявил директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков в прямом эфире программы "60 минут".По информации Петрикова, в госпитальном отделении Склифа находятся 55 пациентов, у 53 из которых положительный тест на коронавирус COVID-2019. На аппарате ИВЛ — четверо человек.Он объяснил рост числа зараженных инфекцией в Москве увеличением раскрываемости заболевания."Выявляемость стала больше. Но по какому сценарию пойдем дальше, сейчас до конца не понятно. Будем надеяться, что не по итальянскому сценарию", — уточнил директор НИИ.Петриков добавил, что в столице сделано очень многое, чтобы не повторилась такая же ситуация, как в Италии."Если количество больных начнет увеличиваться, то будет развернуто много госпитальных площадей, включая реанимационные и нереанимационные отделения, с любым потоком город справится", — отметил он.Также главрач НИИ Скорой помощи попросил граждан РФ оставаться дома, чтобы не стать переносчиком нового типа вируса, который очень опасен для пожилых и молодых людей."Надо сидеть дома, чтобы не умереть", — резюмировал Петриков.