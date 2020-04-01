Об улицах закрытого на карантин приморского курорта Лландидно в северной части Уэльса можно было бы сказать, что они опустели, кабы не стада диких козлов, которые в условиях угрозы распространения коронавируса воспользовались положением и буквально пасутся в каждом дворе, объедая тщательно выращиваемые живые изгороди.

Об улицах закрытого на карантин приморского курорта Лландидно в северной части Уэльса можно было бы сказать, что они опустели, кабы не стада диких козлов, которые в условиях угрозы распространения коронавируса воспользовались положением и буквально пасутся в каждом дворе, объедая тщательно выращиваемые живые изгороди.Животные даже стали новой достопримечательностью городка, где обычно проходят военные парады, в том числе и авиашоу прославленной пилотажной группы Red Arrows, однако туристов здесь давно нет, так что фотографировать незваных гостей остается только местным жителям, изредка покидающим свои дома.Кашмирские козы впервые появились здесь в качестве подарка королевы Виктории барону Мостину. Со временем они облюбовали известняковый мыс Великий Орм, а в окрестностях Лландидно появлялись только в случае серьезного ухудшения погоды. Сейчас же они воспользовались ситуацией и доступностью живых изгородей, от которых им прежде приходилось держаться на расстоянии. Словно в издевку, козлы заглядывают в окна домов находящихся на карантине владельцев.