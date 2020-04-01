Российский вратарь Тампа-Бэй Лайтнинг Андрей Василевский оказался на второй строчке в рейтинге голкиперов, составленном по итогам опроса среди игроков Национальной хоккейной лиги. Первое место досталось стражу ворот Монераль Канадиенс Кэри Прайсу.

Российский вратарь "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский оказался на второй строчке в рейтинге голкиперов, составленном по итогам опроса среди игроков Национальной хоккейной лиги. Первое место досталось стражу ворот "Монераль Канадиенс" Кэри Прайсу.Как сообщает пресс-служба Ассоциации игроков лиги (NHLPA), в тройку лучших вратарей попал и представитель "Вегас Голден Найтс" Марк-Андре Флери. На четвертой строчке расположился еще один представитель России Сергей Бобровский, выступающий за "Флориду Пантерз".Лучшим нападающим, по мнению игроков, является форвард "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид. Россиянин Никита Кучеров из "Тампа-Бэй Лайтнинг" стал четвертым. В рейтинге защитников первенствовал игрок обороны "молний" Виктор Хедман.В номинации "Самый совершенный игрок" победу одержал форвард "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби.