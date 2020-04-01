В инфекционной больнице в Коммунарке, главврач которой заразился коронавирусом COVID-19, решается вопрос о самиоизволяции или тестировании контактировавшего с ним персонала. Сейчас выясняется, кто контактировал с главврачом Денисом Проценко.

В инфекционной больнице в Коммунарке, главврач которой заразился коронавирусом COVID-19, решается вопрос о самиоизволяции или тестировании контактировавшего с ним персонала. Как передает телеканал "Россия 24", сейчас выясняется, кто контактировал с главврачом Денисом Проценко."Это все медсестры, это весь медперсонал, это главная медсестра... все те, кто имел доступ в палаты интенсивной терапии", – сообщила корреспондент канала.Она добавила, что с этими медиками контактировала и съемочная группа."Решается вопрос, как поступать по-правильному: уходить на самоизоляцию или сдать тест", – добавила репортер.Сам Проценко сообщил, что "изолировался в своем кабинете", где есть все условия для удаленной работы. Врач добавил, что чувствует себя хорошо.Ранее 31 марта сообщалось, что российским ведомствам было поручено организовать условия для изоляции медиков, работающих непосредственно с зараженными коронавирусом пациентами. Минздрав, Минэкономразвития и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) должны до 2 апреля проработать вопрос об изоляции медперсонала во внерабочее время.