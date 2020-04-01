С 1 апреля метрополитен Казани будет работать по новому расписанию, ежедневно с 6 утра до 21 часов вечера. Об этом сообщает ГТРК Татарстан со ссылкой на портал мэрии.

С 1 апреля метрополитен Казани будет работать по новому расписанию, ежедневно с 6 утра до 21 часов вечера. Об этом сообщает ГТРК "Татарстан" со ссылкой на портал мэрии. Представители Комитета по транспорту также рассказали о том, что сейчас пассажиропоток в метро Казани уменьшился почти в 5 раз.Действие нового режима продлится до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации. Напомним, накануне в республике был введен режим обязательной всеобщей самоизоляции.