Пару недель назад президент Дональд Трамп четко сформулировал свою позицию по данному вопросу: Послушайте, мы потеряем много людей из-за гриппа. Однако мы потеряем еще больше людей, если позволим стране погрузиться в масштабную рецессию или депрессию.

Пару недель назад президент Дональд Трамп четко сформулировал свою позицию по данному вопросу: "Послушайте, мы потеряем много людей из-за гриппа. Однако мы потеряем еще больше людей, если позволим стране погрузиться в масштабную рецессию или депрессию".Глава Белого дома не единственный, кто призывает к перезапуску экономики в ближайшем будущем, даже если это приведет к росту смертей. На следующий день после комментария президента The Wall Street Journal опубликовала пять статей, авторы которых так или иначе поддержали Трампа. В одной из них говорится, что "полная остановка может стоить экономике $1 триллион в месяц, поэтому нам нужны более взвешенные шаги". По мнению автора другой статьи, "всеобщий карантин не стоит тех потерь, которые понесет экономика, общество и психическое и физическое здоровье граждан".Опираясь на анализ преимуществ и недостатков, некоторые экономисты утверждают, что стоимость для экономики намного выше, чем выгода для здоровья людей. "Экономисты должны проводить анализ преимуществ и недостатков. Почему никто не сравнивает экономические потери от месячной или годичной остановки и спасенные жизни? — задает вопрос историк экономики, профессор Стэнфордского университета Уолтер Шейдель. — Наука позволяет это сделать. Но мы видим, что эксперты не хотят ставить себя под удар".Подобное сравнение, полагают специалисты по этике, несет в себе определенный негативный подтекст. Тем не менее, сколько стоит человеческая жизнь? Чтобы ответить на этот вопрос, некоторые экономисты используют средний заработок за всю трудовую жизнь человека для расчета потерянного дохода, если он или она умирает. Это означает, что доход — единственная мера ценности человека, а жизнь тех, кто вышел на пенсию, кто слишком мало работает или кто ведет домашнее хозяйство, ничего не стоит.Другие используют в своих расчетах риски, на которые люди готовы пойти, к примеру, при покупке дома рядом с химическим производством или заводом патронов, что показывает, что люди не очень высоко ценят свою жизнь и готовы жить вблизи с опасным для жизни предприятием, даже если стоимость жилья ненамного ниже, чем в более безопасных местах, пишет The National Interest.Таким образом, результаты анализа затрат и выгоды (далекие от научного анализа) в значительной степени зависят от предположений, которые эксперты выбирают в качестве отправной точки. Недостаток использования метода преимуществ и недостатков хорошо виден при рассмотрении несовершеннолетних правонарушителей. Подростки-преступники склонны к повторным правонарушениям, а заключение их в тюрьму обходится обществу очень дорого (содержание несовершеннолетнего за решеткой в течение года дороже, чем обучение и проживание студента в частном университете). Следовательно, с точки зрения эффективности расстрел малолетних преступников выгодно для общества.Сегодня врачам приходится принимать трудное решение, когда не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для всех больных и необходимо выбрать, кто из них получит помощь. Однако на макроуровне у нас все же есть более предпочтительный вариант, чем преждевременная отмена большинства ограничений, для того чтобы вернуть людей на работу (и тем самым привести к новым жертвам) или оставаться в самоизоляции в течение нескольких месяцев.Причина, по которой в Германии смертность от коронавируса значительно ниже (0,4%), чем в Италии (9,5%), Испании (6,8%) или во Франции (4,3%), в том, что немцы используют тот же метод, который применяется в Южной Корее, Тайване и Сингапуре: широкое тестирование, изоляция больных и тех, с кем они контактировали, и полная свобода для здоровых.Чтобы Соединенные Штаты смогли добиться этого, президент должен приказать частному сектору массово проводить экспресс-тесты (как в Южной Корее), выделить средства для обучения врачей управлять ИВЛ, а также разрешить использовать новейшие технологии для обеспечения трехнедельной самоизоляции для тех, кто болен или контактировал с теми, кто болен.Выздоровевшие от коронавируса, число которых будет расти в ближайшие дни и недели, должны получить соответствующие справки от своих врачей и иметь возможность свободно ходить на работу, чтобы помочь восстановить экономику.Подобная политика, безусловно, идет вразрез с американской установкой, что частный сектор работает самостоятельно, следуя лишь общественным сигналам, а не диктату правительства. Однако сегодня чрезвычайная ситуация, требующая чрезвычайных мер. Вместо того чтобы жертвовать большим количеством людей ради восстановления экономики, Соединенные Штаты должны проводить политику, которая могла бы избавить граждан от подобной дилеммы.