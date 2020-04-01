Богатые и знаменитые отчаянно пытаются доказать, что все мы вместе перед лицом угрозы коронавируса, хотя, на самом деле, эта вспышка наглядно показала, что это неправда.

Богатые и знаменитые отчаянно пытаются доказать, что все мы вместе перед лицом угрозы коронавируса, хотя, на самом деле, эта вспышка наглядно показала, что это неправда.Можете представить себе бедных, страдающих знаменитостей? Если сейчас настали трудные времена для всех нас, то для знаменитостей они особенно тяжелы, ведь вирус их практически уничтожил, так как теперь никого не волнует, что на них надето или кого они обнимают. Внимание всего мира привлечено к проблеме пандемии. И, кажется, некоторые знаменитости начинают понимать, что они не так важны или любимы, как им казалось.Галь Гадот стала первой жертвой отрицательной реакции на знаменитостей в 2020 году. "Мы все вместе", — заверила нас звезда в своем видео в Instagram пару недель назад, а потом запустила флешмоб, спев песню "Imagine" Джона Леннона наряду с десятком голливудских знаменитостей. Сказать, что этот жест раскритиковали в соцсетях, — это ничего не сказать. Кем надо быть, чтобы собрать кучку мультимиллионеров, которые будут петь о мире, в котором "никто ничем не владеет", в то время как огромное количество людей теряют работу и жилье?Можно было бы подумать, что селебрити извлекут уроки из резкой реакции на флешмоб Гадот. Но нет, богатые и знаменитые продолжают выступать с бессмысленными сообщениями о надежде, общественность продолжает испытывать ко всему этому отвращение. Мадонна решила выступить с проповедью из ванны, полной лепестков роз."COVID-19 не волнует, насколько ты богат. Перед лицом пандемии все равны. Эта ситуация всех нас объединила", — сообщила она. Если люди в чем-то и объединились, так это в презрении к ее выходкам, оторванным от жизни.Миллиардер Дэвид Геффен удалил Instagram после негативной реакции на его пост, в котором он разместил фотографии своей суперъяхты за $590 миллионов, где он сидит в изоляции. Под фото была подпись: "Надеюсь, все в безопасности".Иванка Трамп не размещала свои фото на яхте. Вместо этого она самоотверженно обучает всех тому, как надо мыть руки, показывая это на примере своих детей, которые моют руки мылом за $39. Ну прямо женщина из народа!Фаррелл Уильямс, судя по всему, стал последней знаменитостью, который не понимает, что происходит. На прошлой неделе музыкант призвал своих фолловеров в "Твиттере" делать пожертвование больницам. На что ему ответили: "Ваше состояние насчитывает $150 миллионов, вот и пожертвуйте свои деньги". Позже Уильямс уточнил, что он уже пожертвовал средства. Тем не менее создается впечатление, что слишком многие знаменитости больше заинтересованы в том, чтобы вымогать деньги у простых людей, чем тратить свои деньги. Шеф-повар и телезвезда Бобби Флэй, чье состояние насчитывает $30 миллионов, организовал кампанию GoFundMе. Ее цель в том, чтобы собрать деньги на оплату работы сотрудников его ресторана. Это капитализм — полагаться на чужие деньги.Знаменитости не интересуются реальной жизнью, и этим уже никого не удивишь. Но такой негативной реакции, как сейчас, на их выходки еще никогда не было. Коронавирус далеко не всех уравнивает. Напротив, он в каком-то смысле подчеркивает неравенство. Это не просто неравенство в плане богатства, это неравенство в том, что касается доступа к здравоохранению. Очередная селебрити сдает тест на коронавирус, получая положительные результаты, проявляя в лучшем случае слабые симптомы, а наши друзья и семьи могут задыхаться от кашля, и все равно на них не хватит тестов и больничных коек.Культура знаменитостей и капитализм неразрывно связаны. Они возвышают человека над коллективным благом. Они покоятся на лжи "меритократии": работай усердно, и ты добьешься всего, чего захочешь. Однако ситуация с коронавирусом вскрыла неприятную правду: мы не ценим наших самых трудолюбивых работников — работников здравоохранения, сотрудников супермаркетов, водителей автобусов, на которых держится этот мир, пока богатые спасаются в своих роскошных домах и яхтах. Еще никогда не было так предельно ясно, как мало людей с огромными заработками помогают обществу."Мы вместе", — говорят нам богатые и знаменитые. Извините, но это не так.