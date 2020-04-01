Одно из крупнейших и самых престижных соревнований по теннису – Уимблдонский турнир – отменили впервые за 75 лет. Причиной вновь стала пандемия коронавируса COVID-19, сообщает . В последний ..

Одно из крупнейших и самых престижных соревнований по теннису – Уимблдонский турнир – отменили впервые за 75 лет. Причиной вновь стала пандемия коронавируса COVID-19, сообщает .В последний раз спортивные состязания переносили в 1945 году. Его проведение в 2020 году было запланировано на 29 июня. Вместо этого турнир пройдет с 28 июня по 11 июля 2021 года. Фанаты тенниса смогут сдать билеты и вернуть потраченные на них средства.